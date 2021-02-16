Посол Німеччини прокоментувала захист інформпростору в Україні

Посол Німеччини прокоментувала захист інформпростору в Україні

Укрінформ
Україна, захищаючи інформаційний простір від гібридних інформаційних атак, має знаходити баланс між протидією їм і захистом демократії, свободи слова і самовираження.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у відеозверненні до учасників міжнародного онлайн-семінару «Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фельдгузен зауважила, що семінар з протидії дезінформації особливо важливий у контексті медійних подій останніх тижнів.

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Так, вона нагадала, що блокування Тwitter-акаунта Дональда Трампа викликало глобальну дискусію про те, чи може приватна компанія ухвалювати настільки величезне рішення. Блокування трьох телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» на позаминулому тижні, а також майже одночасне вилучення ліцензій у кількох російських телеканалів у Латвії знову призвело до дебатів у Європі щодо того, де завершується плюралізм думок і починається дезінформація. Після цього надійшли новини з Китаю про заборону BBC за нібито поширення дезінформації.

«У той час як рішення Тwitter, звісно, викликало багато головного болю щодо обмеження свободи самовираження, більшість із нас усе одно зітхнули з полегшенням, що ми більше щоранку не дивуємося свіжим твітам із США. Багато хто з нас, знаючи ситуацію в Україні, також співчутливо поставився до рішення заблокувати телеканали Тараса Козака. Однак приклад з Китаю, зокрема, показує небезпеки, які криються в дебатах щодо боротьби з фейковими новинами і дезінформацією, тому що межі між легітимним плюралізмом думок включно із суперечливими, з одного боку, і злочинною дезінформацією з другого боку, на жаль, не завжди чіткі й зрозумілі», - сказала Фельдгузен.

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Вона додала, що, окрім того, слід визнати, що ці межі дуже сильно залежать від нашого власного погляду на світ, а також завжди пам’ятати, що будь-які правила, навіть створені з найкращими намірами, теж можуть стати предметом зловживань.

«Україна, звісно, є в авангарді гібридних інформаційних кампаній та дезінформації. Саме тому ця тема тут обговорюється багато років і викликає багато суперечок. Хоча й існує потреба в захисті інформаційного простору, як він тут називається, також є потреба захищати демократію, свободу самовираження і свободу преси і зважувати ці свободи нарівні одна з одною», - зазначила посол Німеччини.

Насамкінець вона зауважила, що настільки детальне обговорення цього питання на дводенному міжнародному семінарі за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики і Ради Європи свідчить, що «наші українські партнери сприймають це питання дуже серйозно».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

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За словами прессекретарки Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.

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