Посол Німеччини прокоментувала захист інформпростору в Україні

Україна, захищаючи інформаційний простір від гібридних інформаційних атак, має знаходити баланс між протидією їм і захистом демократії, свободи слова і самовираження.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у відеозверненні до учасників міжнародного онлайн-семінару «Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фельдгузен зауважила, що семінар з протидії дезінформації особливо важливий у контексті медійних подій останніх тижнів.

Так, вона нагадала, що блокування Тwitter-акаунта Дональда Трампа викликало глобальну дискусію про те, чи може приватна компанія ухвалювати настільки величезне рішення. Блокування трьох телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» на позаминулому тижні, а також майже одночасне вилучення ліцензій у кількох російських телеканалів у Латвії знову призвело до дебатів у Європі щодо того, де завершується плюралізм думок і починається дезінформація. Після цього надійшли новини з Китаю про заборону BBC за нібито поширення дезінформації.

«У той час як рішення Тwitter, звісно, викликало багато головного болю щодо обмеження свободи самовираження, більшість із нас усе одно зітхнули з полегшенням, що ми більше щоранку не дивуємося свіжим твітам із США. Багато хто з нас, знаючи ситуацію в Україні, також співчутливо поставився до рішення заблокувати телеканали Тараса Козака. Однак приклад з Китаю, зокрема, показує небезпеки, які криються в дебатах щодо боротьби з фейковими новинами і дезінформацією, тому що межі між легітимним плюралізмом думок включно із суперечливими, з одного боку, і злочинною дезінформацією з другого боку, на жаль, не завжди чіткі й зрозумілі», - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що, окрім того, слід визнати, що ці межі дуже сильно залежать від нашого власного погляду на світ, а також завжди пам’ятати, що будь-які правила, навіть створені з найкращими намірами, теж можуть стати предметом зловживань.

«Україна, звісно, є в авангарді гібридних інформаційних кампаній та дезінформації. Саме тому ця тема тут обговорюється багато років і викликає багато суперечок. Хоча й існує потреба в захисті інформаційного простору, як він тут називається, також є потреба захищати демократію, свободу самовираження і свободу преси і зважувати ці свободи нарівні одна з одною», - зазначила посол Німеччини.

Насамкінець вона зауважила, що настільки детальне обговорення цього питання на дводенному міжнародному семінарі за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики і Ради Європи свідчить, що «наші українські партнери сприймають це питання дуже серйозно».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретарки Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.