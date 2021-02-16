У Львові під офіс Козака принесли шини та «закривавлені» іграшки

У Львові відбулася акція протесту проти бізнесу власника телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» народного депутата Тараса Козака, учасники якої вимагали розширити санкції проти нього.

Про це повідомив начальник штабу Львівського осередку Національного корпусу Богдан Бордун у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Керівництво держави зобов'язане розширити санкції проти Козака на активи всієї родини спонсора тероризму. Правоохоронні органи повинні провести ґрунтовне розслідування походження нажитих за часів роботи на держслужбі капіталів Козака», - написав активіст.

Акція відбулася під гаслом "Геть московського козачка". Кілька десятків активістів зібралися під стінами підприємств "Бетонбуд", "Будімекс проєкт", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто".

Як зазначають активісти, ці комерційні об‘єкти належать родині народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) та його однопартійцю Сергію Медведчуку - брату народного депутата Віктора Медведчука.

Вікна та двері підприємств пікетувальники заклеїли наліпками "Пікетуй Козака", а вхід заклали шинами та м'якими іграшками, облитими червоною фарбою.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, крім того, підтверджено фінансування цих каналів із Росії.