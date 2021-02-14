«Голос» закликає відмовитися від Мінських домовленостей

У парламентській партії "Голос" закликали відмовитися від Мінських домовленостей у зв'язку з погіршенням ситуації на Донбасі та загибеллю українських військових.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку партії "Голос" у Фейсбуці.

"Ще троє загиблих на фронті. Всього — 11 бойових втрат на Сході від початку року. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. І вкотре наполягаємо: Україна повинна відмовитися від мертвих Мінських домовленостей та будь-яких спроб їх оживити. Президент Зеленський має негайно відреагувати", - йдеться у повідомленні.

При цьому в "Голосі" заявили, що з Кремлем треба говорити "лише мовою політичного тиску та військової потужності", а Україна "повинна наростити військову міць, заручитися підтримкою Заходу та добиватися посилення санкційного тиску на РФ".

Як повідомляв Укрінформ, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули сьогодні внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.