На Донбасі загинули троє українських військових – підірвалися на невідомому пристрої
Укрінформ
Троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.