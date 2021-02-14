Президент доручив Тарану і Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі військових

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

«Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», – заявив Президент.

Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку супротивника.

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.

Зазначається, що на місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.