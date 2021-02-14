Росія у принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала - МЗС України

Росія повинна визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому Міністерством закордонних справ України коментарі у зв’язку з останніми заявами МЗС Росії щодо конфлікту на Донбасі.

«Майже сім років тому Російська Федерація розпочала неоголошену війну проти України. Здійснивши незаконну окупацію і спробу анексії Кримського півострова, Кремль перейшов до наступного етапу своєї збройної агресії на українському Донбасі. Підрозділи російського спецназу та інших збройних формувань РФ, російські військові «у відпустці» та військові радники – причому без жодних знаків розрізнення – організовано, методично і цілеспрямовано здійснювали захоплення місцевих органів влади, поліцейських відділків, українських військових об’єктів на Донбасі, проводили інші силові операції проти української армії і правоохоронців. З території Російської Федерації велися невпинні артилерійські і ракетні обстріли позицій українських прикордонників та Збройних Сил. Російські військові підрозділи разом з важкою технікою й іншими засобами здійснювали військове вторгнення і брали безпосередню участь у бойових діях на території України. Немало російських військовослужбовців було взято в полон у ході цих бойових дій», - йдеться у заяві.

Російська військова присутність на окупованій частині Донбасу триває донині, констатують у МЗС. Незаконний перетин неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами і військовою технікою для підсилення і ротації збройних формувань РФ стали постійною практикою. Інформація про регулярні порушення державного кордону України присутня у численних звітах ОБСЄ.

Це факти, які зафіксовані, підтверджені і не підлягають сумніву, вказують у дипломатичному відомстві. Документальні й інші свідчення ролі та прямої участі Росії у збройному конфлікті проти України передаються і надалі передаватимуться українською стороною до міжнародних юрисдикційних інституцій.

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«Тому наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто «посередницьку» роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь. Досягнуті за посередництва ОБСЄ, а також Німеччини і Франції Мінські домовленості та домовленості в «Нормандському форматі», імплементація яких продовжує становити основу політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, свідомо з першого ж дня не виконуються Росією. Варто лише згадати захоплення Дебальцевого й інших українських територій шість років тому – впродовж декількох днів після підписання Росією Мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року та рішення про припинення вогню уздовж лінії розмежування», - зазначають у МЗС.

Як наголошується у заяві, всі дії Росії до сьогоднішнього дня спрямовані на руйнування будь-яких зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій.

Водночас у МЗС відзначають, що останні півтора року українською стороною здійснено безпрецедентні кроки для пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на виконання домовленостей лідерів країн «Нормандського формату», досягнутих у ході Паризького саміту 9 грудня 2019 року.

«З цієї метою ми внесли численні пропозиції й ініціативи, зокрема у рамках Тристоронньої контактної групи, задля імплементації досягнутих рішень на гуманітарному, безпековому і політичному напрямах. Попри всі наші зусилля, робота ТКГ блокується під різними приводами, і навіть погоджені на експертному рівні рішення російська сторона відмовляється фіналізувати. Прикладами цього слугують, зокрема, важливі ініціативи з подальшого розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття і забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками», - йдеться у заяві.

У дипломатичному відомстві також зазначають, що домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року піддається численним випробуванням, а на лінії розмежування посилюються провокації з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Російські збройні формування від початку року дедалі частіше використовують снайперські обстріли українських позицій, які призводять до нових людських втрат.

Міжнародні організації, у першу чергу Міжнародний комітет Червоного Хреста, досі не мають повного і безумовного допуску до постраждалого населення й утримуваних осіб на окупованих територіях, а патрулі СММ ОБСЄ і далі продовжують стикатися з численними перешкодами доступу, в тому числі до неконтрольованої урядом України ділянки державного кордону, констатують в МЗС.

«Україна продовжує залишатися відданою мирному, політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту на основі принципів, закладених у Мінських домовленостях, в тому числі Мінському протоколі від 5 вересня 2014 року, Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року і Мінському комплексі заходів від 12 лютого 2015 року. Ми готові надалі працювати над їх втіленням – як у Тристоронній контактній групі, так і в «Нормандському форматі». Україна вдячна і високо цінує посередницькі зусилля ОБСЄ, а також наших партнерів Німеччини та Франції у пошуку рішень, які нарешті зможуть принести мир на багатостраждальну українську землю», - наголошується у заяві.

При цьому підкреслюється, що Кремль має припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, нібито Росія не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь Росії у збройному конфлікті, який триває на сході України задокументована та відома міжнародному співтовариству.

«Росія має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами», - підсумовує МЗС України.