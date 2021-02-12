США у шосту річницю «Мінська-2» закликали Росію припинити агресію проти України

Посольство США в Україні у шосту річницю підписання Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу закликало Росію виконати домовленості і припинити агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні диппредставництва США у Фейсбуці.

«6 років тому було узгоджено Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватися своїх домовленостей, вивести свої сили та зброю та припинити агресію», - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, 12 лютого 2015 року на саміті у Мінську після багатогодинних переговорів "нормандської четвірки" було затверджено Комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей (Протокол від 5 вересня 2014 року та Мінський Меморандум від 19 вересня 2014 року) з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ підписали: Ангела Меркель (Німечина), Франсуа Оланд (Франція), Петро Порошенко (Україна), Володимир Путін (РФ). Крім того, було прийнято Декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ.

17 лютого 2015 року Рада Безпеки ООН у своїй резолюції 2202 (2015) щодо ситуації на сході України одностайно схвалила «Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод». Радбез ООН закликав усі сторони на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню за будь-яких обставин.