Голова НАЗК склав два протоколи на Тупицького

Голова НАЗК Олександр Новіков склав два адмінпротоколи щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму та через конфлікт інтересів.

Про це повідомляється на сторінці Національного антикорупційного агентства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Голова НАЗК Олександр Новіков склав два адмінпротоколи щодо колишнього голови КСУ Олександра Тупицького. Суддя мав конфлікт інтересів через незадекларовану ділянку в Криму", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголосили, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

Також повідомляється, що вручені протоколи будуть передані до суду, адже визнати особу винною у вчиненні адміністративного порушення, пов’язаного з корупцією, може лише суд.

Щодо суті справи, в НАЗК повідомляють, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави-окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол.

7 жовтня Тупицький повідомив НАЗК, що він відбуває в щорічну відпустку та просить продовжити термін для надання пояснень.

Читайте також: На Банковій прокоментували рішення суду про недопуск Тупицького в КСУ

"Отже, він усвідомлював, що стосовно нього НАЗК може скласти протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією", - зазначили в агентстві.

Водночас, 27 жовтня Конституційний суд, і зокрема Тупицький, проголосував за рішення, в якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

"27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ № 13-р/2020, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес", - підкреслили в НАЗК.

"Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти два адмінпротоколи щодо Тупицького — щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів», — зазначив Новіков.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці.