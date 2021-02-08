Президент Литви закликав Україну продовжувати курс на ЄС і НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа закликав українську владу продовжувати шлях на приєднання до Європейського Союзу та НАТО.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення з нагоди другої річниці ухвалення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО президент Литви розмістив у Твіттері.

"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, зазначивши стратегічними цілями приєднання до ЄС та НАТО. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України", - йдеться у дописі.

Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021

Науседа запевнив, що Литва підтримує зусилля України на цьому шляху та закликав невпинно прямувати до обраної мети.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого 2019 року ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.

Він набув чинності 21 лютого.

Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Водночас із Перехідних положень Конституції виключається пункт, який передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.