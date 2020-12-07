Зеленський обговорив з президентом Литви ситуацію з COVID-19 та Донбас
Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба глави держави.
За даними ОП, президенти обговорили ситуацію з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку та епідемічну ситуацію в Україні та Литві.
Зеленський, зокрема наголосив, що Україні вдалося зменшити приріст хворих завдяки карантину вихідного дня.
Він також подякував Науседі за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-19 країнам – членам Східного партнерства.
Крім того, Президент України ознайомив литовського колегу з кроками, які здійснює Українська держава для досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту «нормандської четвірки».
«Дякую Литві за незмінну, стійку підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Для України це надзвичайно важливо», – сказав Зеленський.
Також було обговорено можливість проведення конференції з реформ у Вільнюсі, перенесеної через пандемію на наступний рік.
Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва.
Фото: ОП