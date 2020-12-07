Зеленський обговорив з президентом Литви ситуацію з COVID-19 та Донбас

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою питання протидії поширенню COVID-19 та роботу України для досягнення миру на Донбасі, реалізації домовленостей минулорічного Паризького саміту «нормандської четвірки».

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба глави держави.

За даними ОП, президенти обговорили ситуацію з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку та епідемічну ситуацію в Україні та Литві.

Зеленський, зокрема наголосив, що Україні вдалося зменшити приріст хворих завдяки карантину вихідного дня.

Він також подякував Науседі за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-19 країнам – членам Східного партнерства.

Крім того, Президент України ознайомив литовського колегу з кроками, які здійснює Українська держава для досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту «нормандської четвірки».

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«Дякую Литві за незмінну, стійку підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Для України це надзвичайно важливо», – сказав Зеленський.

Також було обговорено можливість проведення конференції з реформ у Вільнюсі, перенесеної через пандемію на наступний рік.

Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва.

Фото: ОП