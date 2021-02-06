МН17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакрите небо

Парламент Нідерландів оприлюднив звіт про завершення додаткового вивчення фактів щодо незакриття повітряного простору над східною Україною на момент збиття рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У звіті фундації «Flight Safety Foundation» зазначається, що відсутні факти, які б могли свідчити про те, що відповідальні за безпеку цивільної авіації державні органи України знали або могли знати про наявність загрози безпеці цивільної авіації над сходом України.

Тому Уряд Нідерландів не бачить підстав для перегляду своєї попередньої позиції, а саме відсутність переконливих юридичних доказів для притягнення України до відповідальності за міжнародним правом за неповне закриття авіапростору.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Нідерландів підтримав пропозицію депутатів щодо додаткового дослідження обставин незакриття повітряного простору над Донбасом на момент збиття рейсу МН17.

Українські урядовці неодноразово заявляли, що Україна діяла відповідно до чинних на той момент правил ІКАО та, спираючись на аналіз наявних ризиків, повідомляла про збройний конфлікт і запроваджувала заборони на польоти цивільної авіації. Спочатку не можна було літати нижче, ніж півтора кілометра, потім нижче від ешелону 7900 метрів. 14 липня 2014 року Україна запровадила заборону літати нижче 9800 метрів.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.