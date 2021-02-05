Родичі загиблих у рейсі МН17 впевнені, що Росія перешкоджатиме суду і розслідуванню

Родичі загиблих у катастрофі літака рейсу МН17 впевнені, що Росія продовжуватиме перешкоджати судовому процесу та розслідуванню, поширюючи дезінформацію.

Про це сказав нідерландець Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду “Авіакатастрофа” під час онлайн-конференції, яка була присвячена темі МН17, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу”, – зазначив він.

Також Піт Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування. Він також підкреслив, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, «наш суд має велику повагу в світі, й ми впевнені, що врешті-решт суд дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі».

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” 8 лютого о 14:00 відбудеться чергове судове засідання у справі МН17.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.