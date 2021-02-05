«Суперечливі історії»: Росія шкодить собі дезінформацію про катастрофу МН17 — посол Ченцов

Росія сама собі завдає шкоди, поширюючи дезінформацію щодо трагедії рейсу МН17.

Про це сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов під час онлайн-конференції, яка була присвячена темі МН17.

«Щодо цієї дезінформаційної кампанії проти України, яка почалася одразу після збиття МН17. Я б сказав, що Росія погано себе виставляє. Тому що, якщо ви просто стежитимете за тим, що говорили російські ЗМІ, то було багато суперечливих історій та аргументів, і багато з того, що було сказано, згодом відкинуто самими ж росіянами. Тож нам не потрібно реагувати на це щоразу, коли ми чуємо нісенітниці російського телебачення, або бачимо щось у мережі», – сказав він.

Він також пояснив, як конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації пов’язані із справою МН17.

«Коли ми говоримо про МН17, як він стосується цієї справи, то часом виникає деяка плутанина, коли ми посилаємося на Конвенцію – про боротьбу з фінансуванням тероризму. Річ у тому, що ми маємо використовувати всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності. Але коли говоримо про цю конкретну Конвенцію – про боротьбу з фінансуванням тероризму, то не маємо доводити, що Росія здійснила акт тероризму чи що мала намір збити МН17. Згідно з цією Конвенцією, Росія мала вдатися до всіх дій, щоб запобігли потраплянню такого військового обладнання в інші країни, а вона ніяк не перешкодила його поставці. Ми маємо довести, що Росія знала про незаконні збройні формування та що вони були залучені в терористичних актах проти цивільних», – пояснив Ченцов.

А ще зазначив, що в цій справі не йдеться про деталі щодо доправлення «Бука», головне – довести надання фінансової, технічної та будь-якої допомоги незаконним збройним формуванням.

«Думаю, дуже важливо розуміти – що ми намагаємося довести в суді. Я не буду говорити, скільки на це піде часу, бо в Міжнародному суді ООН справи можуть розглядатися дуже довгого. Ми десь на середині розгляду справи. Почали у 2017 році, тож це може тривати ще кілька років, перш ніж ми пройдемо всі етапи слухань та матимемо рішення суду, але залишаємося оптимістично налаштованими», – сказав посол.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Також суд наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті. Звинувачення, висунуті Росії, полягають у наданні зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збитті літака MH17; обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищенні цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; організації теракту під час мирного зібрання в Харкові; дискримінації української та кримськотатарської громад; забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивств, самовільних обшуках, затриманнях; обмеженнях на викладання українською та кримськотатарською мовами.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.