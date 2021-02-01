МН17: посол назвав ключові питання, які суд почне розглядати у червні

У Нідерландах в рамках першого цього року судового засідання у справі катастрофи МН17 посол України Всеволод Ченцов висловив сподівання, що слухання по суті розпочнуться 7 червня 2021 року, як оголосив суд у грудні минулого року.

Про це дипломат сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Сьогодні починається черговий, четвертий блок слухань. Важливо, що після попередніх, технічних слухань минулого року, які закінчилися в листопаді, процес рухається за графіком. І ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті”, - підкреслив Ченцов.

За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.

“Сьогодні, можна сказати, ще розглядаються технічні питання, зокрема, щодо допиту експертів, питання, пов’язані з оглядом реконструкції уламків. Також такі важливі питання, як звернення родичів загиблих щодо компенсацій. А щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних. Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання”, - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.

При цьому посол України в Нідерландах підкреслив, що робота Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) триває і важливим аспектом встановлення істини є визначення як безпосередніх виконавців, так і осіб, які віддавали накази, що призвели до трагедії.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама вранці 1 лютого стартувало перше цього року судове засідання у справі МН17. На цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та інше.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.