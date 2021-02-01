Справа МН17: суд визначився, коли завершить допити експертів

Експертів у справі МН17 мають допитати до початку розгляду по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

Про це із судової зали повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Під час судового засідання головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс сказав, що суд планує почути ряд експертів у справі МН17, зокрема, російського концерну "Алмаз-Антей".

За його словами, допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні 2021 року.

"Покази експертів треба долучити до справи до розгляду по суті”, - зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

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Як відомо, що розгляд по суті Окружний суд Гааги планує розпочати 7 червня 2021 року.

У свою чергу захист одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, просить допустити експерта "Алмаз-Антей" до огляду уламків МН17 перш, ніж його допитуватимуть. А ще передати фотографії всіх уламків МН17.

Також під час свого виступу нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, зазначила, що захист просить оглянути всі фрагменти літака, що зберігаються в Нідерландах. Вона зауважила, що відсутній докладний звіт по кожному уламку.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол" стартувало перше цього року судове засідання у справі МН17.

На цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, заслухати звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.