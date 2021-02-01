У Нідерландах почалося чергове судове засідання у справі МН17

Про це із судової зали повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Стежити за процесом можна в режимі онлайн. Пряма трансляція здійснюється нідерландською та англійською мовами.

Через коронавірус у суді усі мають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а також носити маску. Зняти її можна після того, як зайняли своє місце у судовій залі D, де проходить засідання. У залі передбачена безпечна відстань між допущеними до процесу.

Як повідомляв Укрінформ, на цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.

Розгляд по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17 Окружний суд Гааги має розпочати 7 червня 2021 року.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.