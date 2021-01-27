МН17: нові підозрювані у збитті літака та старі російські фейки

Чому РФ вийшла з консультацій та на який крок можуть піти Нідерланди

У Нідерландах міністр закордонних справ Стеф Блок провів зустріч із членами Комітету закордонних справ Палати представників парламенту щодо розслідування трагедії МН17. Дискусія тривала кілька годин. Запитання депутатів були зосереджені довкола причин виходу РФ із тристоронніх консультацій з Австралією та Нідерландами й подальших кроків, які планує здійснити уряд. Також депутатів цікавило, чи можуть бути залучені нові матеріали та нові підозрювані до процесу МН17. Ще одне гостре питання – дезінформація та фейки щодо збитого літака, які на території Нідерландів поширює російська пропаганда під керівництвом Головного управління Генштабу ЗС Росії.

НОВІ ПІДОЗРЮВАНІ ТА НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ДЕПУТАТ У ЧОРНОМУ СПИСКУ РФ

Наступного понеділка в судовому комплексі «Схіпхол», що поблизу Амстердама, відбудеться перше цього року судове засідання у справі щодо збитого 17 липня 2014 року літака рейсу МН17. На цих слуханнях мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін. Очікується, що 7 червня 2021 року розпочнеться розгляд справи по суті. Нині суд іде щодо трьох росіян та громадянина України. Міжнародна спільна слідча група (JIT), у рамках якої тривало розслідування, назвала четвірку причетних до транспортування та бойового застосування «Бука». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов та Леонід Харченко, який воював на боці Росії.

За кілька днів до старту чергового судового засідання міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок зустрівся з членами Комітету закордонних справ Палати представників парламенту. На порядку денному одразу кілька важливих питань щодо трагедії МН17. Чи не найактивнішим був відомий своєю критикою Росії нідерландський депутат Палати представників від Партії Д-66 Шурд Шурдсма. Той самий нідерландський депутат, який у січні 2020-го став небажаною особою для РФ. Шурдсма був у списку делегації, яка мала відвідати Росію. Та, оскільки йому заборонили в’їжджати до РФ, нідерландські депутати вирішили підтримати свого колегу, який постійно критикує Кремль, зокрема, через МН17, і взагалі скасували візит до Росії.

Шурд Шурдсма

«6,5 року тому МН17 був збитий над Україною. Уже багато разів згадувалося, скільки наших земляків тоді загинуло, але я гадаю, що ми маємо це постійно повторювати. Це одна з найбільших катастроф, яку наша країна пережила за останні роки, і відтоді Нідерланди робили все можливе, щоб не тільки дізнатися правду, а й добитися справедливості. Судовий процес над чотирма людьми в нідерландському суді, державна скарга, родичі загиблих, які звернулися до Європейського суду з прав людини... Поки ми робимо усе можливе, щоб добитися справедливості, щоб дізнатися правду, ми бачимо з іншого боку – з боку Росії – протилежне. Факти перекручуються, поширюється брехня, інформація та свідки приховуються, і навіть тут, у Нідерландах, активно поширюється дезінформація», – наголосив Шурдсма.

Він також поцікавився, чи планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до збиття МН17, імена яких останнім часом називають у ЗМІ.

«Ми всі знаємо чотирьох обвинувачених, названих тут у кримінальному процесі, але також було названо осіб, котрі можуть бути причетні до того, що сталося на сході України, а саме – до збиття МН17. І це були не прості смертні, а наскільки відомо, радник Путіна Сурков, Бурлака (заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал Андрій Бурлака, – ред.) та інші. І я б хотів почути від міністра відповідь, реакцію на ці імена та те, яких кроків було вжито стосовно Росії, щоб з’ясувати роль цих осіб щодо МН17», – наголосив він.

Зі свого боку, міністр закордонних справ зазначив, що розслідування триває та розширення кола обвинувачуваних не виключається. Однак зараз він не готовий дати відповідь на це запитання, оскільки воно в компетенції прокуратури Нідерландів.

Варто зазначити, що після спільного розслідування The Insider та Bellingcat стало відомо, що особа, раніше знана з перехоплених розмов як високопоставлений співробітник ФСБ «Володимир Іванович», і є генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. І саме він авторизував усі поставки бойовикам важкої військової техніки через російсько-український кордон.

ФЕЙКИ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Це не єдине журналістське розслідування, яке викликало інтерес у нідерландських депутатів. Справа в тому, що у дні судових засідань російська пропаганда регулярно крутила біля будівлі судового комплексу «Схіпхол» свої фільми про МН17, поширюючи в такий спосіб дезінформацію. Адже головна мета «кіно» – поставити під сумнів офіційну версію слідства. Автори фільмів – російська пропагандистка Яна Єрлашова та нідерландець Макс ван дер Верф, який називає себе блогером. Згодом у цієї парочки з’явився Ютуб-канал під назвою Bonanza Media. Розслідування Bellingcat виявило, що роботу Bonanza Media координувало Головне управління Генштабу ЗС Росії. А всі публікації на цьому каналі Єрлашова погоджувала з полковником ГРУ Сергієм Чебановим. Розслідувачі Bellingcat дослідили їхнє листування та дзвінки.

Депутати висловили занепокоєння щодо активності російської пропаганди на території Нідерландів. А ще зазначили, що журналісти та блогери, які поширюють неправдиву інформацію, підривають інтереси Нідерландів. Депутати наголосили, що засуджують такі дії. Також вони поцікавилися позицією уряду щодо розслідування Bellingcat.

Кріс ван Дам

«Чи може уряд підтвердити, що дезінформація, яку поширював нідерландський блогер, була керована іноземною спецслужбою? Якщо ви знаєте, що це так, то можете і, на мою думку, повинні це сказати, щоб нідерландське суспільство знало, у чому тут справа», – наголосив депутат від CDA (Християнсько-демократична партія) Кріс ван Дам.

У відповідь міністр закордонних справ Стеф Блок зазначив, що Служба розвідки та безпеки Нідерландів відстежує і розслідує прояви дезінформації та пропаганди в Нідерландах. Однак робити висновки публічно зараз недоречно.

Стеф Блок

«Я маю право оголошувати ту інформацію, яку публікують наші служби у звітах. Ясна річ, не все, що знають наші служби, має публічно оголошуватися. Я не згоден з вами, що ми повинні ділитися всією інформацією, якою володіють ці служби, певною мірою це можливо тільки на закритих нарадах», – сказав Блок.

ЄСПЛ ТА СПРОБИ РФ УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Росія намагається з усіх фронтів вплинути на судовий процес та хід розслідування справи МН17, щоб уникнути відповідальності за збиття літака та загибель 298 чоловік. Тож у жовтні 2020 року Москва припинила участь у тристоронніх консультаціях з Австралією та Нідерландами щодо розслідування катастрофи, водночас намагаючись перекласти на інші країни відповідальність за зрив консультацій. Фактично такий крок Росії – це її відповідь на позов Нідерландів проти РФ до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про цей позов Нідерланди оголосили 10 липня 2020 року, за тиждень до шостої річниці трагедії МН17.

«Чому Росія вийшла з переговорів? РФ заявила, що для них причиною виходу з консультацій був той факт, що Нідерланди пішли до ЄСПЛ», – сказав Блок, відповідаючи на запитання депутатів. Він також наголосив, що вважає звернення до ЄСПЛ логічним і неминучим кроком.

«Росія назвала цю причину виходу з консультацій. Як оцінити ці кроки... запевняю вас, що я абсолютно впевнений у тому, що найперший наш обов'язок – підтримати родичів загиблих, і лише з цієї причини звернутися до ЄСПЛ було нашим обов’язком. Друга фундаментальна причина – право звернення до суду. І зараз, знаючи результати нашого кроку, я знову впевнено кажу, що ми б знову зробили цей самий крок», – наголосив Блок.

Що ж до подальших кроків, міністр поінформував, що уряд Нідерландів вживає відповідних дипломатичних заходів разом з Австралією для повернення РФ до столу переговорів. Зокрема, Нідерланди та Австралія офіційно зверталися до РФ, також було спільне звернення держав-членів ЄС від 16 жовтня 2020 року. Міністр допускає, що, аби досягти справедливості, можливе й звернення до Міжнародного суду ООН та ІКАО.

Зі свого боку, депутат від Партії свободи Раймон де Роон запропонував звернутися до Бельгії, щоб вона приєдналася до можливих подальших юридичних кроків.

Раймон де Роон

«Разом ми сильніші, й Бельгія є важливим членом Міжнародної спільної слідчої групи», – зазначив він. Як відомо, до цієї групи входять 5 країн: Нідерланди, Україна, Австралія, Бельгія та Малайзія.

Також депутати цікавилися позицією уряду Нідерландів щодо об’єднання ЄСПЛ заяв України та Нідерландів проти Росії. Міністр Блок назвав це позитивним і зазначив, що «подвійний удар» завжди ефективніший.

Ірина Драбок, Гаага

Фото автора та з відкритих джерел