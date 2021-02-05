У МЗС відповіли на російські закиди щодо санкцій України проти Нікарагуа

Призначення почесного консула Нікарагуа в окупованому Криму грубо порушило українське законодавство і міжнародне право, санкції були запроваджені у відповідь на це.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи російські закиди щодо санкцій України проти Нікарагуа.

“Актом відчаю” є безперервні спроби Росії переконати бодай когось у світі, що Крим і Севастополь - це нібито суб’єкти РФ. Призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство і міжнародне право“, — зазначив Ніколенко.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 4 лютого назвала рішення України запровадити санкції проти Нікарагуа “актом відчаю” і заявила, що воно «виглядає сміховинно».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 лютого ухвалила проєкт постанови №4689 «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа».

Україна 10 листопада 2020 року розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через відкриття почесного консульства в окупованому Криму. При цьому посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавєнцев, якого в Україні, за даними ЗМІ, заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострова.

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У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа - одна з країн, які регулярно не голосують за резолюції ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.