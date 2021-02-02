МЗС вітає запровадження санкцій проти Нікарагуа

МЗС України вітає ухвалення Верховною Радою Постанови про затвердження рішення РНБО від 1 лютого 2021 року щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Сьогодні Верховна Рада України 322 голосами ухвалила рішення про введення санкцій проти Нікарагуа, що слугуватиме ефективному захисту національних інтересів нашої держави. Україна і надалі рішуче захищатиме свій суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що процес запровадження обмежувальних заходів ініціював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у серпні 2020 року у відповідь на недружні дії Нікарагуа, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

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Українські дипломати зауважили, що, незважаючи на неодноразові офіційні застереження України, 3 серпня 2020 року Президент Республіки Нікарагуа призначив так званим «почесним консулом Нікарагуа в Республіці Крим» Олега Бєлавєнцева, якого 18 березня 2019 року вироком Святошинського районного суду міста Київ було визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

У МЗС акцентували, що зазначений крок нікарагуанської сторони став грубим порушенням законодавства України та міжнародного права, а також продемонстрував ігнорування законних вимог України щодо поваги до її суверенітету та територіальної цілісності.