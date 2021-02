Україна ввела санкції проти двох громадян Китаю і трьох компаній

Україна запровадила обмежувальні заходи до громадян Китаю Ду Тао та Чен Хойшен й до компаній "Twinstar Holdings S.A." (місто Беліз, Беліз), "JET4U S.R.L." (Молдова) та "JET4U LDA" (Португалія).

Про це йдеться в указі Президента №36/2021 від 29 січня про введення в дію відповідного рішення РНБО, повідомляє Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначається в документі.

Згідно з опублікованим додатком 1 до рішення РНБО санкції введено на три роки проти громадян Китайської Народної Республіки Ду Тао, 13.04.1973 року народження та Чен Хойшен, 15.03.1974 року народження.

Серед застованих обмежень - блокування активів; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель тощо.

Крім того, за даними з додатку 2, санкції на три роки введено проти компанії "Twinstar Holdings S.A." (місто Беліз, Беліз).

Також обмежувальні заходи застосовано до компаній "JET4U S.R.L." (зареєстрована в Молдові) та "JET4U LDA" (зареєстрована в Португалії). Проти вказаних компаній санкції введено "До закінчення терміну окупації АР Крим або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв'язку із анексією Кримського півострова".

Як повідомлялося, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Згідно з цим рішенням, Україна ввела обмежувальні заходи на три роки відносно громадянина Китаю Ван Цзіна і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекін, КНР) і" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекін, КНР).

Фото: ОП