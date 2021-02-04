З’їзд ОПЗЖ доручив фракції ініціювати імпічмент Зеленському

З'їзд партії «Опозиційна платформа - За життя» доручив фракції ОПЗЖ у Верховній Раді ініціювати процедуру імпічменту Президенту Володимиру Зеленському - через введення санкцій проти депутата з цієї політсили Тараса Козака і трьох проросійських телеканалів.

Про це йдеться в резолюції XXIV з'їзду партії, опублікованій на сайті політсили, передає Укрінформ.

«Депутатській фракції політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» у Верховній Раді України почати процедуру відсторонення В.Зеленського від посади Президента України в порядку імпічменту. Керівним органам партії скоординувати необхідні політичні, юридичні та організаційні ресурси для захисту прав, честі, гідності і ділової репутації народного депутата України, члена політради політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» Тараса Козака, а також прав журналістських колективів телевізійних каналів «112 Україна» , NewsOne і ZIK», - йдеться у повідомленні.

Крім того, обласним партійним організаціям ОПЗЖ доручили розпочати збір підписів на підтримку імпічменту Президенту - нібито «за порушення Конституції і законів України, протиправне закриття телевізійних каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK зокрема».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, з-поміж іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого, мовлення цих каналів припинено.

За словами речниці Президента Юлії Мендель, введення санкцій щодо Козака пов'язане з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а щодо телеканалів - з тим, що вони фінансуються з Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає жодних сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.