У НАТО задоволені підтримкою України та Грузії в регіоні Чорного моря

Північноатлантичний Альянс у відповідь на стратегічні виклики та загрози продовжує підтримувати присутність в регіоні Чорного моря й отримує у цих зусиллях потужну підтримку від країн-партнерів – України та Грузії.

Про це під час телефонного інтерв’ю під егідою Брюссельського медіа-хабу США заявив командувач Європейським командуванням Збройних сил США, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Волтерс (Tod D. Wolters), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спільні навчання та патрулювання посилюють обізнаність НАТО з ситуацією та безпеку у морському просторі. Нещодавно, зокрема, у регіоні Чорного моря, ми зміцнили наші морські позиції із чудовою підтримкою Грузії й України. Бойові кораблі USS Porter та USS Donald Cook (есмінці – ред.) нещодавно здійснили багаторівневі операції разом із літаками НАТО AWACS та P-8s (Boeing P-8 Poseidon ) у Чорному морі, що продемонструвало, як ми вдосконалюємо нашу взаємосумісність», - сказав американський генерал.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що активність НАТО в регіоні Чорного моря є складовою військової стратегії та політики НАТО у стримуванні та обороні усього Євроатлантичного простору.

«Ми називаємо це широкою та спільною відповіддю у сфері оборони. Ми в НАТО хочемо забезпечити всеохоплюючу політику стримування за всіма географічними напрямками у широких секторах. Там, де ми бачили, що була невідповідність у ресурсах, в певних регіонах кілька років тому, ми провели стратегічну оцінку, як забезпечити ці ресурси, щоб ми могли ефективно здійснювати політику стримування й оборони у регіоні Чорного моря, як ми це зробили в Арктиці, як це відбувається у Східному Середземномор’ї, на Балтиці та у центральній частині Атлантичного океану», - зауважив верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи занепокоєне НАТО ймовірністю загострення безпекової ситуації у зв’язку зі зростанням внутрішньої напруги у Російській Федерації, генерал Волтерс зауважив, що НАТО уважно слідкує за розвитком подій, але поки не бачить ознак, що російське керівництво вдаватиметься до якихось зовнішніх авантюр.

«Ми робимо цілісний огляд активності Росії. Я, безумовно, вивчаю все, що вони зробили з 2014 року і по теперішній час. Ці пригоди за кордоном - це те, чому ми приділяємо пильну увагу. Безумовно, це відбувається зараз, коли ми говоримо про випадок з Навальним, ми дуже стурбовані цим. Росія має тенденцію бути дещо авантюрною в такі моменти, а в інші часи вони не мають такої тенденції. Виходячи з наших спостережень, зараз ми не бачимо ознак авантюризму від Росії внаслідок напруги, яку вони переживають у зв’язку з інцидентом з Навальним», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була оприлюднена у грудні минулого року, Росія визначається як джерело найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Ця країна продовжує агресію проти України та у Грузії, нарощує військову присутність у високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці, а також військово-повітряні та військово-морські спроможності у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному та Середземному морях.

Стосовно Росії НАТО проводить двоєдину політику: з одного боку – стримування та оборони, а з іншого, - підтримує відкритими канали зв’язку для уникнення непорозумінь або нещасних випадків.