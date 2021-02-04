У НАТО задоволені підтримкою України та Грузії в регіоні Чорного моря

У НАТО задоволені підтримкою України та Грузії в регіоні Чорного моря

Укрінформ
Північноатлантичний Альянс у відповідь на стратегічні виклики та загрози продовжує підтримувати присутність в регіоні Чорного моря й отримує у цих зусиллях потужну підтримку від країн-партнерів – України та Грузії.

Про це під час телефонного інтерв’ю під егідою Брюссельського медіа-хабу США заявив командувач Європейським командуванням Збройних сил США, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Волтерс (Tod D. Wolters), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спільні навчання та патрулювання посилюють обізнаність НАТО з ситуацією та безпеку у морському просторі. Нещодавно, зокрема, у регіоні Чорного моря, ми зміцнили наші морські позиції із чудовою підтримкою Грузії й України. Бойові кораблі USS Porter та USS Donald Cook (есмінці – ред.) нещодавно здійснили багаторівневі операції разом із літаками НАТО AWACS та P-8s (Boeing P-8 Poseidon ) у Чорному морі, що продемонструвало, як ми вдосконалюємо нашу взаємосумісність», - сказав американський генерал.

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Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що активність НАТО в регіоні Чорного моря є складовою військової стратегії та політики НАТО у стримуванні та обороні усього Євроатлантичного простору.

«Ми називаємо це широкою та спільною відповіддю у сфері оборони. Ми в НАТО хочемо забезпечити всеохоплюючу політику стримування за всіма географічними напрямками у широких секторах. Там, де ми бачили, що була невідповідність у ресурсах, в певних регіонах кілька років тому, ми провели стратегічну оцінку, як забезпечити ці ресурси, щоб ми могли ефективно здійснювати політику стримування й оборони у регіоні Чорного моря, як ми це зробили в Арктиці, як це відбувається у Східному Середземномор’ї, на Балтиці та у центральній частині Атлантичного океану», - зауважив верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи занепокоєне НАТО ймовірністю загострення безпекової ситуації у зв’язку зі зростанням внутрішньої напруги у Російській Федерації, генерал Волтерс зауважив, що НАТО уважно слідкує за розвитком подій, але поки не бачить ознак, що російське керівництво вдаватиметься до якихось зовнішніх авантюр.

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«Ми робимо цілісний огляд активності Росії. Я, безумовно, вивчаю все, що вони зробили з 2014 року і по теперішній час. Ці пригоди за кордоном - це те, чому ми приділяємо пильну увагу. Безумовно, це відбувається зараз, коли ми говоримо про випадок з Навальним, ми дуже стурбовані цим. Росія має тенденцію бути дещо авантюрною в такі моменти, а в інші часи вони не мають такої тенденції. Виходячи з наших спостережень, зараз ми не бачимо ознак авантюризму від Росії внаслідок напруги, яку вони переживають у зв’язку з інцидентом з Навальним», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була оприлюднена у грудні минулого року, Росія визначається як джерело найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Ця країна продовжує агресію проти України та у Грузії, нарощує військову присутність у високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці, а також військово-повітряні та військово-морські спроможності у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному та Середземному морях.

Стосовно Росії НАТО проводить двоєдину політику: з одного боку – стримування та оборони, а з іншого, - підтримує відкритими канали зв’язку для уникнення непорозумінь або нещасних випадків.

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