НАТО і Європа мають робити більше для глобальної безпеки — Крамп-Карренбауер

Німецькі консерватори мають робити свій внесок у те, щоб Німеччина, Європа та євроатлантична спільнота сильніше протистояли сучасним загрозам, у тому числі з боку авторитарних держав.

Про це заявила голова Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер, відкриваючи з’їзд політичної сили, передає кореспондент Укрінформу.

«Німеччина потребує ще сильнішої, ніж будь-коли, стратегічної, впевненої європейської політики, відповідальної ролі у зовнішній і безпековій політиці. Німеччина та Європа мають проявляти більшу ініціативу, більше робити для безпеки у себе та в сусідніх регіонах - дипломатією і, якщо буде така потреба, військово. Ми повинні разом дати євроатлантичному альянсу новий поштовх і разом краще захищатися проти загрози з боку авторитарних держав, проти агресій і тероризму», - заявила Крамп-Карренбауер, яка є також міністром оборони ФРН.

Читайте також: Столтенберг чекає на плідну співпрацю з Байденом та зміцнення НАТО

Німеччина загалом потребує послідовної, передбачуваної політики, навіть якщо це передбачає непопулярні заходи, сказала вона. Більш того, завданням ФРН, на думку міністерки, є утримати ЄС разом перед викликами пандемії.

Крамп-Карренбауер підкреслила, що партія консерваторів швидко вчиться, готова до компромісів і доводить, що є, була і буде «найсильнішою партією в центрі».

«ХДС готова до виборів 2021!», - запевнила вона.

Нагадаємо: це перший в історії країни з’їзд, який проходить дистанційно. Головним його завданням є обрання нового глави партії. В списку три кандидати: прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, бізнесмен (у минулому депутат Бундестагу та Європарламенту) Фрідріх Мерц та депутат Бундестагу нинішнього скликання Норберт Реттген. Голосування відбудеться в суботу, проте навряд чи вибори пройдуть в один тур.

Сама Крамп-Карренбауер очолювала партію з грудня 2018 року. Про намір піти з посади вона заявила в лютому 2020 року після провалу ХДС на виборах у Тюрингії. Політична діячка пояснила, що відчула, що не має більше необхідного авторитету, аби провести партію через політичну кризу та претендувати на роль канцлера. «Цей крок був важкий, але виважений і правильний», - підкреслила вона 15 січня 2021 року перед пустою залою та закликала підтримати нове керівництво партії заради майбутнього.

Фото: DPA