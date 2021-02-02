У Раді очікують висновку Венеційської комісії щодо законопроєкту про КСУ 19-20 березня

Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту №4533 «Про конституційну процедуру» та альтернативного документа 19-20 березня.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

«Згідно з листом, отриманим Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Венеційська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроєкту 4533 «Про конституційну процедуру» та альтернативного законопроєкту», - зазначила депутатка, оприлюднивши копію листа.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня відправила на повторне перше читання законопроєкт №4533 «Про конституційну процедуру» щодо збільшення мінімального кворуму для ухвалення рішень Конституційним Судом.

Зокрема, документом пропонується, щоб КСУ ухвалював рішення двома третинами складу - це 12 суддів. Зараз рішення приймають десять суддів.

Провадження у справах, у разі ухвалення вказаного закону, КСУ переважно розглядатиме в усній формі. Також передбачено максимальний час для розгляду проваджень та посилюються вимоги до мотивування рішень суду.

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Крім того, законопроєктом унормовується процедура дисциплінарних проваджень стосовно суддів КСУ, а також впроваджується реєстр актів суду.

Вказаний законопроєкт був підготовлений у відповідь на рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яким було скасовано низку норм антикорупційного законодавства. Після цього деякі фракції також запропонували збільшити кворум для ухвалення рішень КСУ до 17 осіб. Своєю чергою Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про розпуск КСУ, однак через відсутність голосів на його підтримку в монобільшості, а також критики, зокрема з боку міжнародних партнерів, ініціативу було відкликано.