Рада звернулась до Венеціанської комісії щодо законопроєктів про КСУ

Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо двох законопроєктів про діяльність Конституційного суду України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Венеціанської комісії.

Так, в листі від 26 січня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запитав думки Венеціанської комісії щодо законопроєкту «Про конституційний порядок» та проєкту Закону «Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України».

Цей запит є продовженням рекомендацій комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо ситуації з механізмами запобігання корупції та реформи КСУ.

28 січня український парламент відправив на доопрацювання законопроєкт про діяльність КСУ, яким пропонується приймати Конституційному суду рішення двома третинами від свого складу (12 суддів) оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів. Закон також передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням групи народних депутатів визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства та позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції повноважень.

27 січня Президент Володимир Зеленський відкликав із Верховної Ради законопроєкт № 4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».