Україна пояснила партнерам мету Росії на «форумі» в окупованому Донецьку - Кулеба

Україна поінформувала міжнародних партнерів про «форум» сепаратистів у Донецьку як про операцію Кремля, що свідчить про незмінність стратегічних цілей РФ стосовно окупації Донбасу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Це була класична інформаційна операція з метою виведення певних тем і наративів у заголовки медіа, зондування реакції - і суспільства, і міжнародних партнерів - на різні ідеї. Насамперед на ідею можливої анексії окремих районів Донецької та Луганської областей. Тому я б на це дивився саме як на інформаційну пробу ґрунту», - сказав Кулеба.

Він додав, що ідея виходу сепаратистів на кордони Донецької і Луганської областей, не нова, вона давно озвучувалася, а зараз ці тези вкотре «прокрутили в інформаційній м’ясорубці».

«Ми ставимося до цього спокійно, з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – саме викликати емоційний вибух, емоційну реакцію. Ми на ці провокації реагуємо тверезо, спокійно, інформуємо наших міжнародних партнерів про це, щоб вони володіли цією інформацією. Зокрема і в ООН, і в ЄС, в Парижі, в Берліні цією інформацією теж володіють і ставляться до неї так само як і ми, - якщо коротко, відбувається перевірка, зондаж», - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, інформація про «форум» у Донецьку доводиться до міжнародних партнерів України саме як прояв політики Росії з розкручування теми окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Ми говоримо з партнерами про головне – що Росія не змінює своїх стратегічних цілей, і це лише додаткові докази для тих, хто вважає, що треба стриманіше, треба спокійніше. Росія не вважає, що треба стриманіше і спокійніше. Тому ми не просто передаємо інформацію, а саме формуємо позицію міжнародних партнерів», - акцентував міністр.

Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку пройшов «форум» сепаратистів «Русский Донбас», на якому прийняли «доктрину» з відповідною назвою. Вона передбачає встановлення контролю терористів «ДНР» і «ЛНР» над усією територією Донецької та Луганської областей.