Кремль не полишає спроб перекроїти Україну – МЗС прокоментувало «форум» у Донецьку

Мета проведення в окупованому Донецьку пропагандистського форуму - створення Росією перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Проведення в окупованому Донецьку пропагандистського форуму засвідчило, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. Невпинні спроби Кремля нав’язати Донбасу «русский мир» і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов’язань Російської Федерації в рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Мета цього «форуму» одна - створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій», - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна обов’язково поінформує іноземних партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі. За його словами, збройна агресія Росії проти України є злочином проти міжнародного миру, який тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність як держави та міжнародну кримінальну відповідальність всіх причетних до заподіяних злочинів.

«Жодні «доктрини» зі сфери фантастики не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями. Очікуємо від російської сторони сумлінного виконання раніше досягнутих домовленостей для просування переговорного процесу», - додав речник МЗС.

Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку пройшов «форум» сепаратистів «русский Донбасс», на якому прийняли «доктрину» з відповідною назвою. «Доктриною» передбачене встановлення контролю терористів «ДНР» і «ЛНР» над усією територією Донецької та Луганської областей.