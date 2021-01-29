Кулеба - про «доктрину Л/ДНР»: Фантастичні романи писати нікому не заборонено

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ухвалена терористичними угрупованнями "ЛНР" і "ДНР" так звана "доктрина" "Русский Донбас" нагадує фантастичний роман.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на онлайн-брифінгу за підсумками першої зустрічі Люблінського трикутника.

"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", - відповів Кулеба на запитання, чи створює "доктрина" "Русский Донбас" нові загрози для України.

Очільник МЗС зауважив, що загроза Україні була створена ще у 2014 році, після початку російської агресії і появи її збройних сил у Криму і на Донбасі.

"З тих пір стратегія України була дуже чіткою. Ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій, але стратегія базується на простому принципі невідворотного повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", - заявив міністр.

За словами Кулеби, "вони можуть там що завгодно собі схвалювати, але ми розуміємо всі ризики і готові до них".

Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку пройшов "форум" сепаратистів "Русский Донбас", на якому прийняли "доктрину" з відповідною назвою. "Доктриною" передбачене встановлення контролю терористів "ДНР" і "ЛНР" над усією територією Донецької та Луганської областей.