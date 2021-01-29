Окупанти на Донбасі вербують місцевих через СМС і соцмережі - розвідка

На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях у місцевих ЗМІ та на платформах російських інформаційних мереж масово зросла агітація за проходження військової служби у з’єднаннях і частинах окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували агітацію місцевого населення для проходження військової служби у з’єднаннях і частинах окупаційних військ. Зросла кількість оголошень у місцевих ЗМІ та на платформах російських інформаційних мереж, масово розсилаються СМС-повідомлення, збільшена кількість пропагандистських груп від з’єднань і частин окупантів для роботи з місцевим населенням», - повідомила Шевченко.

Водночас, за її словами, для недопущення зниження рівня комплектування особовим складом у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російське окупаційне командування намагається примусово утримувати осіб, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту. Зокрема, діє вказівка не видавати документи, що посвідчують особу, у тому числі, вже оформлені російські паспорти, які зберігаються у штабах, з’єднаннях і частинах.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 28 січня СММ ОБСЄ заявила, що за попередню добу зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 46 таких порушень на Луганщині.