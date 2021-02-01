Стефанчук анонсував презентацію законопроєкту про місцеві референдуми

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього або наступного тижня буде презентовано перший проєкт закону про місцеві референдуми.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Стефанчук поінформував на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

«Я вважаю великим здобутком нашого парламенту прийняття закону "Про всеукраїнський референдум". І як голова групи з народовладдя, я хотів би звернути вашу увагу, що на цьому ми не завершимо формування великого блоку законів, які стосуються прямої демократії. І буквального вже цього тижня чи, якщо не буде такої можливості, то максимум - наступного тижня ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проєкт закону про місцеві референдуми», - зазначив перший віцеспікер.

Стефанчук запросив членів робочої групи та всіх охочих відвідати цю презентацію.

За його словами, презентувати проєкт будуть представники громадянського суспільства, які взяли активну участь в підготовці цього законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».