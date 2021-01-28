Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції
Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №29/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т»", - йдеться у повідомленні.
Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данілова.
Санкційний список в ОП не опублікували. Одне з рішень РНБО - засекречено.
У рішенні РНБО зазначається, зокрема, що Міністерство закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів».
Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запропонує РНБО застосувати трирічні санкції до юридичних осіб, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.
Фото: Офіс Президента