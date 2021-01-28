Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №29/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т»", - йдеться у повідомленні.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данілова.

Санкційний список в ОП не опублікували. Одне з рішень РНБО - засекречено.

У рішенні РНБО зазначається, зокрема, що Міністерство закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів».

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запропонує РНБО застосувати трирічні санкції до юридичних осіб, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Фото: Офіс Президента