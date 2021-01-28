Скандал з іконою: посол України зустрівся з боснійськими урядовцями
Як передає Укрінформ, про це Кирилич повідомив у Твіттері.
"З міністром закордонних справ Боснії та Герцеговини Турковіч говорили про повернення ікони Україні. Сподіваюся на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони", - написав Кирилич.
17 грудня Посольство України в Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.
21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі та з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.
Пізніше російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.
Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви й передав її в офіс голови президії Боснії та Герцеговини Милорада Додіка.