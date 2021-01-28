Скандал з іконою: посол України зустрівся з боснійськими урядовцями

Посол України в Хорватії та Боснії та Герцеговині Василь Кирилич обговорив із міністром закордонних справ БіГ Бісерою Туркович питання доступу українських експертів до православної ікони, навколо якої виник скандал, та повернення її в Україну.

Як передає Укрінформ, про це Кирилич повідомив у Твіттері.

"З міністром закордонних справ Боснії та Герцеговини Турковіч говорили про повернення ікони Україні. Сподіваюся на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони", - написав Кирилич.

Фото: Vasyl Kyrylych, Twitter Він також поінформував, що обговорив з Головним прокурором Боснії та Герцеговини питання про взаємодію обох сторін у справі ікони. "Головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій", - зазначив посол України. Фото: Vasyl Kyrylych, Twitter Як повідомляв Укрінформ, скандал довкола православної ікони українського походження виник, коли член президії Боснії та Герцеговини Милорад Додік 14 грудня 2020 року подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову. Читайте також: Україна не сприймає мови ультиматумів від Додіка щодо подарованої Лаврову ікони – МЗС

17 грудня Посольство України в Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі та з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

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Пізніше російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви й передав її в офіс голови президії Боснії та Герцеговини Милорада Додіка.