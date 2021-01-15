Україна не сприймає мови ультиматумів від Додіка щодо подарованої Лаврову ікони – МЗС

В Україні не сприймають мови ультиматумів від члена президії Боснії і Герцеговини Милорада Додіка щодо повернення викраденої з Луганська ікони.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяви боснійського політика.

Як зауважив Ніколенко, те, що ікона походить з української території, є незаперечним фактом. Дипломат також зазначив, що Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у справі про незаконне вивезення.

«Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайскорішому поверненні до України», - сказав речник МЗС.

У цьому контексті він нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

Ніколенко пояснив, що відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї Конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

Раніше член президії Боснії і Герцеговини від сербів Милорад Додік заявив, що країна може віддати викрадену з Луганська ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Як повідомляв Укрінформ, скандал довкола православної ікони українського походження виник, коли Додік 14 грудня 2020 року подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

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17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

Пізніше російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви й передав її в офіс голови президії Боснії та Герцеговини Милорада Додіка.

Фото: Балканський оглядач, ФБ