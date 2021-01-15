Додік назвав умову повернення Україні подарованої Лаврову ікони

Член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік заявив, що країна може віддати викрадену з Луганська ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Балканський оглядач" у Фейсбуці.

"Якщо Україна доведе, що почала шукати ікону до дати, коли я провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я передам її їм", - заявив Додік.

За його словами, він досі так і не отримав відповіді від України щодо того, чи шукає вона ікону, а також не було надано жодних даних про ікону.

"Україна її не шукає. Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - стверджує Додік.

Як повідомляв Укрінформ, скандал довкола православної ікони українського походження виник, коли сербський член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік 14 грудня подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви й передав її в офіс голови президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

Пізніше російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.