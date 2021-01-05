Додік готовий віддати подаровану Лаврову ікону, проте не Україні

Член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік на пресконференції у вівторок наголосив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську і яка викликала дипломатичний скандал, тим, від кого її отримав - але не Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє боснійський портал Dnevni Avaz.

«Йдеться про сімейну ікону. Досі українська влада не розшукувала цю ікону. Журналісти вигадали цю історію, а український посол свою заяву зробив на основі інформації ЗМІ, себто на основі вашої (журналістської – ред.) брехні. Таким чином, вигадано аферу. Ікона тут. Пан Лавров вирішив, що її слід повернути. Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі», - заявив Додік.

Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

14 грудня 2020 р. стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

фото: O. MATAVULJ