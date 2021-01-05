Додік готовий віддати подаровану Лаврову ікону, проте не Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє боснійський портал Dnevni Avaz.
«Йдеться про сімейну ікону. Досі українська влада не розшукувала цю ікону. Журналісти вигадали цю історію, а український посол свою заяву зробив на основі інформації ЗМІ, себто на основі вашої (журналістської – ред.) брехні. Таким чином, вигадано аферу. Ікона тут. Пан Лавров вирішив, що її слід повернути. Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі», - заявив Додік.
Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.
14 грудня 2020 р. стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.
17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.
21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.
фото: O. MATAVULJ