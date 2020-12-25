Українську ікону, подаровану Лаврову, повернули до Боснії й Герцеговини

Православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Slobodna Evropa з посиланням на посла Боснії і Герцеговини в РФ Желька Самарджію.

«Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка», - заявив боснійський посол у Москві.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер російське МЗС уже заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участі Інтерполу.

Самарджія наголосив, що він проінформував російську сторону про те, що повернув ікону в офіс Мілорада Додіка, який наразі госпіталізований у Баня-Луці з коронавірусною інфекцією.

14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.