Росія повернула Боснії і Герцеговині українську ікону, подаровану Лаврову

Росія передала подаровану главі МЗС РФ Сергію Лаврову в Сараєво ікону до Посольства Боснії і Герцеговини в Москві.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на російське зовнішньополітичне відомство, передає Укрінформ.

«23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана до Посольства Боснії і Герцеговини в Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, зокрема походження цього артефакту», - заявили чиновники МЗС Росії.

Раніше в міністерстві повідомляли, що ікона буде повернута, щоб дарувальники уточнили її походження через Інтерпол.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.