Подарунок Лаврову: МКІП з’ясовує, як українська ікона потрапила до Боснії та Герцеговини

Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ в Боснії та Герцеговині, і з’ясовує її походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 р. ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в усіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна», - прокоментувала заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

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Як зазначається, МКІП готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони.

«Також міністерство готує низку листів на правоохоронні органи (СБУ, Нацполіція, Служба зовнішньої розвідки України) з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції - потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення даної ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини», - повідомляють у МКІП.

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Зауважують також, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами - учасницями Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року. Відповідно до статті 7 держави-учасниці цієї Конвенції зобов'язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам'ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня стало відомо, що керівник президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову давню ікону імовірно українського походження.

Фото: klix.ba