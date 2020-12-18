У Боснії і Герцеговині відкрили справу через подаровану Лаврову українську ікону

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу щодо старовинної української ікони, яку головуючий у президії БіГ, сербський представник Милорад Додик подарував міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Klix.

У прокуратурі БіГ наголосили, що у межах відкритої справи будуть проведені всі необхідні перевірки.

Зазначається, що до справи буде, ймовірно, залучать Інтерпол, оскільки йдеться про порушення міжнародних положень про заборону нелегального обігу об'єктів культурної спадщини.

Як повідомлялося, українську ікону главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня у Сараєві подарував головуючий у президії Боснії і Герцеговини, сербський представник Милорад Додик. На задньому боці ікони є печатка, що доводить її автентичність: їй близько 300 років і вона з Луганська, тобто йдеться про елемент української культурної спадщини.

Посольство України у БіГ направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження цієї ікони.

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Міністерство закордонних справ Боснії і Герцеговини направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з проханням розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України.

Фото: klix.ba