Епіфаній прокоментував передачу Лаврову старовинної української ікони

Предстоятель ПЦУ Епіфаній вважає «політичним жестом» у бік Росії інцидент у Сараєві, коли Лаврову подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Про це митрополит Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Це такий певний політичний жест у бік Російської Федерації, бо ця ікона саме якраз із тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви. Справді, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися», – зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що кожен народ повинен поважати інші народи - «і не робити таких вчинків».

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Як повідомлялося, українську ікону главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня подарував головуючий у президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додік.

Посольство України у БіГ направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної української ікони, яку Додік подарував Лаврову під час зустрічі в Сараєві.