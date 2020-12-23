Політик з Боснії, який подарував українську ікону Лаврову, підхопив COVID-19

Очільник президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік потрапив до лікарні - в нього діагностували коронавірус і двобічне запалення легень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Klix.

Зазначається, що Додік перебуває в Університетському клінічному центрі Республіки Сербської в місті Баня-Лука.

За даними медиків, у політика ускладнене дихання та болі в ділянці живота, однак стан його стабільний, загрози життю немає.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову старовинну ікону, ймовірно, українського походження.

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Посольство України у БіГ направило ноту до МЗС країни з вимогою надати інформацію про походження ікони.

Тим часом Росія вирішила повернути ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.