Україна просить Боснію і Герцеговину передати подаровану Лаврову ікону - для експертиз

Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй подаровану Сергію Лаврову ікону Святого Миколая для проведення експертиз і висловила готовність до співпраці зі слідчими органами країни для з’ясування обставин її вивезення з території нашої держави.

Про це Укрінформу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Дипломат нагадав, що Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито «перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської» і є «родинною іконою».

Однак оскільки ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим, зазначив Ніколенко.

Він поінформував, що МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Генеральною прокуратурою, Національною поліцією та закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, для встановлення обставин, часу та осіб, причетних до вилучення та переміщення ікони з території України.

«Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави», - сказав Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності.

Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

У четвер російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участі Інтерполу.

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14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.