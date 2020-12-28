Подробиці скандалу із даруванням Росії ікони, краденої з окупованої частини України

Миколу Чудотворця вивезли до Боснії через Росію, і нині мають повернути Україні, згідно з міжнародним правом

14 грудня 2020 року головуючий президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік під час візиту міністра закордонних справ РФ Лаврова подарував йому 300-річну ікону в золотому окладі з окупованого Луганська. Після розголосу в ЗМІ ікону з Росії мусили віддати назад, і нині вона - предмет розслідування для Інтерполу.

За матеріалами ЗМІ