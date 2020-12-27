Українську ікону, подаровану Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію - ЗМІ

Українську ікону, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.

Як передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук Балканського оглядача, про це розповів колишній очільник Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савіч в інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті РС Небойше Вукановичу.

За словами Савича, 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додіку подарував Душко Вукотич, голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської.

«Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно із оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році для участі у засіданні об'єднання «Спадкоємці перемоги». Представники «влади» Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку. Таким чином буда спростована заява представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Сам Вукотич, який нібито привіз з Донбасу та подарував ікону Додіку, ні підтвердив, ні спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що нехай розслідування веде Інтерпол.

14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону, імовірно, українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

Наразі ікона повернулася до Боснії та Герцеговини.