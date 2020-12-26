Подаровану Лаврову ікону тепер треба повернути Україні – посол у Боснії та Герцеговині

Посольство України в Боснії і Герцеговині закликало повернути Україні ікону, яку подаровали главі російського МЗС Сергію Лаврову в Боснії і згодом повернули цій країні.

Як передає Укрінформ, про це сказав посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич у коментарі УП.

За його словами, Посольство України наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.

Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

"Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною.

А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні", - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

У четвер російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участі Інтерполу.

14 грудня стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.