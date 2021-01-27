МЗС країн «Норманді» працюють над підготовкою зустрічі міністрів - Боднар

Зовнішньополітичне відомство України разом з партнерами працює над створенням умов для проведення зустрічі у нормандському форматі на рівні керівників МЗС.

Про це сказав у інтерв’ю Укрінформу заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Працюємо над тим, щоб вона (зустріч) відбулася в найближчі місяці», - сказав заступник міністра.

При цьому він підкреслив, що важливо вийти на конкретні домовленості, а не проводити "зустріч заради самої зустрічі".

Питання співпраці у нормандському форматі та стан просування Мінських домовленостей обговорювалися минулого понеділка в Берліні під час політичних консультацій між МЗС України та ФРН, українську делегацію на яких очолював Боднар. Сторони говорили про те, які подальші кроки можуть бути вжиті, щоб досягти практичних результатів, вийти на проведення зустрічі міністрів закордонних справ, а згодом - і саміту лідерів.

Боднар наголосив, що ініціативи і кроки української сторони з урегулювання не призводять до рухів у відповідь з боку Росії, що свідчить про відсутність у Москви волі до завершення війни. Зокрема, без відповіді залишається створення нових пунктів пропуску, громадяни з тимчасово окупованої території все ще не можуть перейти на підконтрольну Україні територію.

Заступник глави МЗС заявив, що позиція України чітка і зрозуміла: насамперед безпека, а потім - урегулювання політичних та соціально-економічних аспектів. Київ не піде на те, що пропонує Росія, яка прагне посадити за стіл переговорів замість себе представників ОРДЛО, таким чином легітимізувавши їх, а сама - вийти з процесу.

«Стороною конфлікту є Росія, з нею потрібно і вести переговори», - наголосив дипломат, зауваживши, що це прекрасно розуміють і західні партнери.

Останній саміт у нормандському форматі відбувся в грудні 2019 року, наступний планувався на квітень 2020-го, однак він не відбувся як через спалах пандемії, так і через те, що процес знову загальмував. Наразі робота в форматі відбувається на рівні політичних радників. Торік у Берліні пройшло кілька таких зустрічей і ще одна вже цього року. Перед проведенням саміту має відбутися зустріч на рівні глав МЗС.