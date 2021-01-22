У законопроєкті про держполітику перехідного періоду не буде слова «колаборант» - Резніков

У проекті закону про державну політику перехідного періоду немає такого поняття як "колаборант". Це було свідомим рішенням розробників проєкту, оскільки цей термін має спірне значення.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми для себе ухвалили рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам застосовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми маємо прийняти закон про колаборантів. Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, і історичний в тому числі, то ми вийшли на те, що колаборація має досить спірне значення і досить негативну конотацію по відношенню до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою вірогідністю нормальні нещасні люди, заручники", - зазначив Резніков.

На його думку, це дуже ризикована тема, адже в Криму та окупованому Донбасі проживають мільйони громадян, які можуть потрапити під визначення “колаборант”, тож від такої термінології вирішили відмовитися.

Водночас Резніков вважає за доцільне визначати градацію щодо рівня співпраці з окупаційним режимом. Це дозволить захистити тих, хто став заручником окупації.

Крім того, міністр сподівається, що ухвалення законодавства щодо державної політики перехідного періоду та визнання Росії країною-агресором дозволить у майбутньому ставити питання про відшкодування українським громадянам, які постраждали від окупації.

“Чому ми говоримо про Росію як державу-агресора? Для того, щоб потім наші нащадки мали можливість пред'являти претензії до них - як держава, комунальні структури і приватні особи”, - пояснив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Ознайомитися з надісланим експертному і науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням. Крім того, охочі можуть направити свої рекомендації до 29 січня 2021 року на адресу електронної пошти: chumak@kmu.gov.ua.

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою і оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.

Наприкінці грудня 2020 Мінреінтеграції завершило розробку проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду».

Проєкт закону зокрема передбачає:

уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

запровадження елементів перехідного правосуддя;

окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях;

розв'язання питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях;

встановлення інституту конвалідації правочинів, що були вчинені на ТОТ, процедури підтвердження фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу, а також визнання здобутих компетентностей та освітніх кваліфікацій;

формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили та окупаційні адміністрації РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, сталий мир, території пріоритетного розвитку тощо. Крім цього, пропонується принципово нове визначення держави-агресора, держави-окупанта, і цей статус на рівні закону закріплюється за Російською Федерацією.

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Законопроєкт, серед іншого, визначає загальні засади відповідальності, амністії та люстрації за дії під час тимчасової окупації територій України.

Фото: Громадське