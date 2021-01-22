В українському законодавстві Росія буде чітко визначена країною-агресором - Резніков

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми пропонуємо в цьому законі відверто сказати, що держава-агресор, стосовно окупованого Криму, Севастополя та окремих районів Донбасу - є Російська Федерація — чітко і зрозуміло. І тоді далі всі наслідки правові можна потім буде використовувати”, - наголосив Резніков.

Він підкреслив, що територія Криму та частина Донбасу окуповані, а не анексовані, що є дуже важливим міжнародним аспектом. Крім того, міністр уточнив, що готується глосарій, аби не було плутанини, і де чітко буде вказано, що Російська Федерація є державою-агресором.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Ознайомитися з надісланим експертному і науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням. Крім того, охочі можуть направити свої рекомендації до 29 січня 2021 року на адресу електронної пошти: chumak@kmu.gov.ua.

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою і оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.

Як повідомлялось, наприкінці грудня 2020 Мінреінтеграції завершило розробку проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду».