Медицина у школах, косметика й Антарктика: що розглянуть на Кабміні

Кабінет Міністрів на засіданні у середу затвердить порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд відповідної постанови міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він же запропонує затвердити технічний регламент на косметичну продукцію, змінити перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

Планується розгляд питання про внесення змін до порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Може бути врегульовано деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Урядовці продовжать строк виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011—2020 роки.

Учасники засідання можуть ухвалити рішення про реалізацію в Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій.

Вони планують змінити порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб ― підприємців та громадських формувань.

Міністри внесуть зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Плануються зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, до порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних сил. Буде внесено зміни до положення про Міністерство закордонних справ.

Учасники засідання погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки. Також зміни до деяких законів щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій, зміни до Бюджетного та Митного кодексів, до деяких законів щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.