МОЗ не закуповує ПЛР-тести у Росії - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України не закуповує ПЛР-тести російського виробництва.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр назвав країни, тести виробництва яких закуповувало МОЗ: Китай, США, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур.

"Як ви бачите, РФ тут немає. Наголошую, що закупівля більшої кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника - як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями", - сказав Степанов.

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Водночас, за його словами, згідно з даними Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, до реєстру юридичних осіб, відповідальних за ввезенням медичних виробів для діагностики коронавірусу методом ПЛР, належать 66 медичних позицій. З них Китай -15, Україна -12, США - 7, Корея - 5, Італія -5.

"Якщо ми говоримо про РФ, то це, відповідно, три зареєстровані медичні вироби. Три юридичні особи, які зареєстровані в РФ та здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Відсоткове співвідношення використання тест-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менш ніж 0,6, і це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Тобто держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує (тест-системи в РФ - ред.)", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 січня лабораторно підтверджено 1 167 655 випадків COVID-19, з них за добу 3939.